Croazia: ballottaggio presidenziali il 5 gennaio, osservatori danno Grabar-Kitarovic favorita (8)

- In seguito, il candidato alle elezioni Mirsolav Skoro ha invitato le autorità a "reagire al più presto" alle dichiarazioni di Grabar-Kitarovic, ma tale invito non ha avuto nessun esito e nemmeno il premier Andrej Plenkovic ha reagito alle accuse di Grabar-Kitarovic. Skoro ha inoltre invitato Grabar-Kitarovic a spiegare "quando è venuta a sapere della corruzione presente nei servizi di sicurezza e perché non ne ha parlato fino a questo momento". Skoro ha inoltre chiesto a Grabar-Kitarovic "cosa ha fatto concretamente dopo avere saputo dei casi di corruzione in Soa e in altri servizi?". La presidente ha replicato confermando la presenza dei casi di corruzione nel sistema d'intelligence e precisando che "si tratta di un sistema che ho ereditato dall'ex presidente Ivo Josipovic e dall'ex premier (ora candidato alle elezioni presidenziali) Zoran Milanovic". Quest'ultimo è tornato a occuparsi di politica dopo una pausa di tre anni e in passato ha sostenuto di "non vedere il senso dell'incarico del presidente della repubblica". (segue) (Zac)