Moldova-Turchia: presidente Dodon, annunciata visita ufficiale ad Ankara 29-30 dicembre

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, si recherà in visita ufficiale in Turchia il prossimo 29-30 dicembre, per prendere parte alla prima riunione del consiglio strategico di alto livello dei due paesi. Lo si apprende da un messaggio pubblicato da Dodon sul suo profilo Facebook. “Il prossimo 29-30 dicembre mi recherò in visita ufficiale in Turchia, dove prenderò parte alla prima riunione del consiglio strategico di alto livello e ad un forum imprenditoriale bilaterale”, si legge nel messaggio.(Moc)