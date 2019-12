Legge Bilancio: Padoan (Pd), dà fiducia a Paese, provvedimento che guarda avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Pier Carlo Padoan, ha affermato che "questa legge di Bilancio è stata costruita in tempi stretti e ha ereditato dal precedente governo un quadro di semi-stagnazione". Nel suo intervento in dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo alla manovra l'ex ministro dell'Economia ha aggiunto che "questa legge di Bilancio è un avvio alla transizione" che definirebbe "legge che guarda in avanti". Padoan ha poi spiegato che "ulteriori diminuzioni dello spread italiano dipendono da noi e sta a noi utilizzare questo spazio". E ancora in tema di investimenti pubblici ha esortato: "In cima alla lista c'è il sistema formativo a tutti i livelli". Per l'ex titolare del Mef, "la crescita deve essere inclusiva", e dunque occorre "ridurre gli squilibri interni" un fatto del quale gli "interventi di politica economica devono tener conto sempre". In conclusione, infine, Padoan ha aggiunto: "Occorre più fiducia e siccome questa manovra dà fiducia al Paese, avrà anche la fiducia del Partito democratico". (Rin)