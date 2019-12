Uzbekistan-Usa: Pompeo, visita a Tashkent in programma per inizio 2020

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si recherà in visita ufficiale in Uzbekistan all’inizio del prossimo anno. Lo riferiscono i media della repubblica centrasiatica, aggiungendo che nel quadro della visita saranno discusse alcune questioni di rilievo nel quadro della cooperazione bilaterale. Stando alle informazioni diffuse, Pompeo si recherà in Uzbekistan per la prima volta in qualità di segretario di Stato, e la data esatta della visita non è ancora stata resa nota.(Res)