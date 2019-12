Bolivia: Morales su ingresso paese nel gruppo di Lima, "ritorno al passato" (7)

- Nel volgere di poco tempo, l'ex presidente boliviano procedeva a far allontanare dal paese alcune delle altre istanze sulle quali si era basata la relazione bilaterale: l'agenzia antidorga Dea (Drug Enforcement Administration) e gli uffici della Usaid (United States Agency for International Development). Nel pieno della crisi diplomatica, Washington inserì La Paz nella lista di paesi che non rispettavano i loro impegni in tema di lotta al traffico di stupefacenti e nel 2014 la ritirò dal programma di benefici commerciali e doganali previsti dall'Atpdea (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act). (segue) (Brb)