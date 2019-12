Bolivia: Morales su ingresso paese nel gruppo di Lima, "ritorno al passato" (8)

- La nuova Bolivia si allontana anche dai partner divenuti tradizionali negli ultimi quindici anni. Anez ha proceduto a espellere oltre 700 medici cubani che da tempo operavano in Bolivia in omaggio a una forma di cooperazione bilaterale sperimentata con altri paesi della regione, e ha riconosciuto Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, rompendo le relazioni con il presidente Nicolas Maduro. Al tempo stesso, Anez ha sostenuto la necessità di portare avanti le relazioni con Cina e Russia, sin qui punti di riferimento della politica commerciale e strategica di La Paz, pur riservandosi il diritto di reindirizzarle per "proteggere" gli interessi nazionali. (segue) (Brb)