Bolivia: Morales su ingresso paese nel gruppo di Lima, "ritorno al passato" (9)

- Con la Cina, che ha interessi nei settori boliviani delle miniere e delle costruzioni, La Paz ha un deficit commerciale arrivato nel 2018 a 1,6 miliardi di dollari. Pechino ha anche concesso un credito da 10 miliardi di dollari, mentre la cinese Xinjiang Tbea Group-Baocheng ha di recente firmato un accordo per la costruzione di otto stabilimenti per la produzione di litio, con investimenti pari a 2,3 miliardi di dollari. Con la Russia, la Bolivia ha accordi soprattutto su temi energetici. tra gli altri ci sono gli investimenti compiuti da Gazprom, che si è aggiudicata lo sfruttamento di almeno due campi utili a portare avanti il progetto di conversione della matrice energetica per il trasporto pubblico nazionale, dal diesel al gas naturale liquido. (Brb)