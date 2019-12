Viterbo: il maestro Giovanni Allevi in concerto per celebrare il Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il concerto del maestro Giovanni Allevi a celebrare l'arrivo dell'anno nuovo nel Comune di Viterbo. Il noto pianista, infatti, sarà al teatro Unione per il concerto di Capodanno in programma il primo gennaio alle ore 18. L'appuntamento era stato già annunciato in conferenza stampa nei giorni scorsi dal sindaco Arena e dall'assessore alla cultura e al turismo De Carolis. Enfant terrible della musica classica contemporanea, per le nuove generazioni, Allevi è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Non stupisce dunque l'attesa nel comune laziale per l'importante concerto, dal titolo "Piano solo". (Com)