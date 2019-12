Torino: infrazioni in serie per automobilista di 26 anni, multa di 600 euro e tolti 16 punti dalla patente

- Multa di 600 euro e decurtazione di 16 punti dalla patente. E' la sanzione comminata la notte scorsa a Torino dalla polizia municipale a un ragazzo di 26 anni, durante una serie di controlli. Il giovane, al volante di una Fiat Panda, è stato fermato alle 2,12 in via Cigna: era passato con il semaforo rosso, usando il cellulare mentre guidava, effettuando una svolta vietata dalla carreggiata centrale e a velocità pericolosa in ore notturne. Il tutto, senza avere con sé la patente. Nel corso della notte gli agenti del reparto radiomobile e del IV Comando San Donato/Parella della polizia municipale hanno effettuato controlli sulle strade dei quartieri Centro, Santa Rita, San Donato, Barriera di Milano e Aurora. Fermati, in tutto, più di 350 automobilisti; 148 le violazioni accertate con, in più, tre fermi amministrativi. Particolarmente significativi i numeri delle infrazioni accertate che si riferiscono al mancato uso delle cinture di sicurezza, alla mancanza di revisione dei veicoli e dell'uso del telefonino alla guida. (Rpi)