Algeria: leader opposizione Makri a “Nova”, “profondo rammarico per morte Gaid Salah”

- Il leader del Movimento per la società della pace (Msp, principale partito islamista dell’Algeria), Abderezzak Makri, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” di aver appreso con “profondo rammarico” della morte del capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale algerino, Ahmed Gaid Salah. “Esprimo le mie condoglianze agli algerini e alla famiglia del defunto”, ha detto il leader dell'opposizione algerina che si è rifiutata di prendere parte alle elezioni presidenziali del 12 dicembre scorso, fortemente volute e sostenute da Gaid Salah. Secondo una dichiarazione ufficiale dell'ufficio della presidenza della Repubblica, Gaid Salah è deceduto questa mattina alle ore 6:00 per un attacco cardiaco. Il pubblico annuncio è teso a smentire diverse voci non confermate sulla causa e sul momento della morte dell’alto ufficiale. (segue) (Ala)