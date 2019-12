Algeria: leader opposizione Makri a “Nova”, “profondo rammarico per morte Gaid Salah” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomo forte dell'Algeria dal 22 febbraio, data di inizio delle sommosse popolari della cosiddetta "rivoluzione del sorriso" portata avanti dal movimento popolare "Al Hirak", Gaid Salah avrebbe computo 80 anni il prossimo 13 gennaio. Il neo-eletto presidente Abdelmadjid Tebboune, suo amico personale, ha annunciato tre giorni di lutto nazionale (sette invece per le istituzioni militari), nominando come sostituto il capo delle Forze terrestri, Said Chingriha. L'ultima apparizione pubblica di Gaid Salah risale a giovedì 19 dicembre, durante la cerimonia di investitura del nuovo presidente della Repubblica. Lo scorso marzo, il generale ha giocato un ruolo importante nel dissuadere l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika dal candidarsi per un quinto mandato presidenziale, spingendolo alle dimissioni poi rassegnate il 2 aprile. In seguito, ha quindi preso una posizione ferma contro gli ex funzionari coinvolti in casi di presenta corruzione. Durante i nove mesi di manifestazioni in Algeria, il generale Gaid Salah ha sempre affermato di aver dato istruzioni di "proteggere i manifestanti”. (Ala)