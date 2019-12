Spettacoli: da venerdì al Teatro Nuovo di Napoli in scena "Una passeggiata devota"

- Da venerdì a domenica, presso il Teatro Nuovo di Napoli, per il ciclo “Raccontami”, andrà in scena “Una passeggiata devota”, messinscena di e con Isa Danieli a cura della compagnia Gli ipocriti di Melina Balsano. Danieli, in merito allo spettacolo ha detto: “Sono contenta di stare in scena per condividere un privilegio specialissimo: quello di aver dato voce, per un quarto di secolo, come attrice, ad autori e autrici che hanno scritto per me storie che narravano quegli anni e questi anni. La forza, la fragilità, i vizi e le virtù dei personaggi che ho interpretato, sono imbrigliati nei ricordi e in questa lettura ce n'è una testimonianza, che a me fa piacere salutare insieme a voi”. La prima di venerdì si terrà alle ore 21. (Ren)