Roma: lavoratori Conad sotto il Campidoglio, "a Natale un pacco pieno di esuberi"

- "Persone trattate come cose". Un lungo striscione srotolato sulle scale di piazza Madonna di Loreto, proprio ai piedi del Campidoglio, ironizza sullo slogan pubblicitario dei supermercati Conad. I lavoratori di Auchan e Sma, preoccupati per il loro futuro dopo l'acquisto dei punti vendita da parte della cooperativa bolognese, a due giorni dal Natale sono tornati in piazza. Questa mattina erano un centinaio con i palloncini colorati e le bandiere di Filcams Cgil, Fiscat Cisl e Uil Tucs. Alcuni di loro hanno posato per una foto con tanti pacchi di natale che formavano una scritta inequivocabile "Un pacco pieno di esuberi". La paura dei lavoratori, infatti, è che il nuovo proprietario proceda con mobilità e licenziamenti. "Hanno detto che in tutta Italia ci sono 3mila dipendenti di troppo", spiegano. "Intanto però stanno già prendendo personale dalle cooperative". (Rer)