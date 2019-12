Fine vita: fidanzata dj Fabo, oggi mi avrebbe chiesto di festeggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'assoluzione di Marco Cappato dall'imputazione per l'aiuto al suicidio "Fabiano oggi mi avrebbe chiesto di festeggiare assolutamente perché una battaglia in cui lui credeva fin dall'inizio e forse per primo poi piano piano la squadra si è costruita e siamo arrivati alla vittoria credendoci fino in fondo. È una battaglia vinta per la libertà di tutti, un concetto, la libertà, per cui Fabiano ha sempre combattuto e io accanto a lui". Lo ha detto Valeria Imbrogno, fidanzata di dj Fabo, fuori dall'aula della Corte d'Assise di Milano. A chi le chiede se la battaglia sul suicidio assistito andrà avanti, Imbrogno ha risposto: "Adesso la battaglia continua per tutti quanti e per tutti gli altri casi simili a quelli di Fabiano. Fabiano devo dire che quando è iniziato tutto lo ha fatto esattamente per questo motivo, per poter dare libertà alle persone e alla loro condizione di potere essere liberi. E oggi ci è riuscito". (Rem)