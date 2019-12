Maltempo: Bordoni (FI), Raggi dimentica verde pubblico, è un'emergenza

- "La giornata di ieri è la testimonianza di un serio problema a Roma; la tutela del verde e degli alberi ci richiama alla salvaguardia di un bene comune che questa amministrazione ha scelto di dimenticare con danni enormi e gravi conseguenze per la sicurezza di tutti i cittadini romani". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni. "È con la cura del territorio - scrive il consigliere - che si affrontano i problemi non con sistematiche ordinanze di chiusura di parchi, cimiteri e scuole solo per avere la coscienza pulita quando invece fuori Roma è sporca, in tutti i sensi, e pure parecchio. Cosa aspetta la sindaca Raggi a intervenire? Serve un attento monitoraggio degli alberi perché siamo in emergenza dal centro alla periferia". "Questa - conclude - è la dimostrazione che per anni è mancata una vera manutenzione e che ancora oggi non c'è un'adeguata cura del verde pubblico. La caduta degli alberi oramai è diventata un vero problema nella Capitale e la giunta deve intervenire subito, anche se dopo la pericolosa figuraccia di ieri è già troppo tardi". (Com)