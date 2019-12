Fine vita: Gallo (associazione Luca Coscioni), assoluzione di oggi è decisione che dà libertà alle libertà

- "L'assoluzione di oggi di Marco Cappato, cui ci stringiamo per il grave lutto subito, è una decisione che dà libertà alle libertà. La strada per libertà è lunga e la prossima udienza su un caso analogo, ma non uguale, si terrà il 5 febbraio a Massa dove Marco Cappato e Mina Welby sono imputati per aver aiutato Davide Trentini a porre fine alle sue sofferenze". Lo ha detto l'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, fuori dall'aula della Corte d'Assise di Milano dopo il verdetto di assoluzione nei confronti di Marco Cappato dall'imputazione di aiuto al suicidio di dj Fabo. "Davide - ha aggiunto Gallo - non era sottoposto a nessun trattamento di sostegno vitale quindi la Consulta nella sua decisione di fatto ha escluso la non punibilità l'aiuto fornito a malati come Davide Trentini". "Dal parlamento - ha concluso - ci aspettiamo una legge che legalizzi tutte le scelte di fine vita e il nostro lavoro continuerà fino a quando in Italia potremmo essere liberi fino alla fine".(Rem)