Milano: 39enne trovato morto in centro accoglienza, si esclude causa violenta

- Un 39enne di origini brasiliane è stato trovato morto lunedì mattina alle 11.20 nel centro di accoglienza di via Aldini, zona Quarto Oggiaro di Milano. Secondo quanto riferito dal 118 l'uomo era stato visto per l'ultima volta dai gestori della struttura e dagli ospiti ieri sera. Per gli investigatori della Questura di Milano, che si occupati dei primi accertamenti, sarebbe da escludere la causa per morte violenta in quanto non sono stati rinvenuti segni evidenti sul corpo della vittima. Ancora da chiarire se il 39enne fosse regolare all'interno della centro, gestito dalla Fondazione Progetto Arca. (Rem)