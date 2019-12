Imprese: Ansaldo Energia approva le linee guida del nuovo piano industriale (2)

- Ansaldo Energia rileva che queste azioni sono necessarie poiché, "pur in presenza di un contesto di mercato in miglioramento anche in Italia, dopo tre anni di instabilità di mercato a livello mondiale, si prevede che i risultati economici e finanziari dell’anno che si sta chiudendo siano inferiori alle attese, anche a causa di maggiori spese su un progetto in Turchia e della dinamica del capitale circolante". L’Azienda ha invitato entrambi i principali soci di Ansaldo Energia - Cdp Equity S.p.A. (“Cdpe”) e Shanghai Electric Hongkong Co. Limited - a supportare la società nel nuovo piano e, in risposta a tale invito, ha già ricevuto una comfort letter dal socio Cdpe in cui quest’ultimo conferma la strategicità del proprio investimento in Ansaldo Energia e, in continuità con quanto già avvenuto in passato, conferma la propria disponibilità a supportare la società nello sviluppo del nuovo piano industriale, ferma in ogni caso la preventiva verifica e valutazione di quest’ultimo, nella sua versione definitiva, e l’approvazione da parte dei competenti organi sociali.Inoltre, al fine di accompagnare l’attuale crescita della domanda, le principali banche finanziatrici hanno confermato la disponibilità a supportare la società. (Com)