Sicurezza: De Corato, 24 gennaio sarò a udienza per sostenere ristoratore lodigiano Cattaneo

- "Il prossimo 24 gennaio sarò in aula, anche a nome di Regione Lombardia, per quella che, quasi certamente, sarà l'ultima udienza del processo che vede imputato Mario Cattaneo". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, che ieri si è recato a Casaletto Lodigiano/LO presso l'Osteria "dei Amis" per far visita a Mario Cattaneo. I fatti giudiziari a cui si riferisce l'assessore De Corato risalgono alla notte tra il 9 e il 10 marzo 2017, quando l'oste reagì all'aggressione di un ladro, che si era introdotto nel suo locale per derubarlo, colpendolo a morte. All'incontro erano presenti, tra gli altri, anche i rappresentanti dell'Unavi (Unione Nazionale Vittime). "Riteniamo doveroso - ha aggiunto De Corato - sostenere in ogni modo possibile l'oste tabaccaio, vittima di un reato violento. Soprattutto in coerenza con quanto avvenuto lo scorso dicembre quando, a nome della Giunta, ho consegnato il decreto di rimborso delle spese legali. Regione Lombardia, infatti, come previsto dalla legge regionale, gli ha riconosciuto un contributo di 30.000 euro, l'importo massimo complessivo previsto dal regolamento". (Com)