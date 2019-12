Rifiuti Roma: Coldiretti Lazio, inaccettabile progetto inceneritore Tarquinia

- “Il tema dell'ambiente non può passare in secondo piano e quanto sta accadendo nel viterbese con l'ipotesi di realizzazione di un inceneritore a Tarquinia è inaccettabile”. Il presidente della federazione romana di Coldiretti, Niccolò Sacchetti, interviene così in una nota sulla vicenda dell'impianto di Tarquinia facendo eco alla posizione già espressa dai colleghi della federazione locale. Sacchetti ribadisce la posizione a sostegno dell'ambiente e a favore della vasta area protetta che si sviluppa a ridosso di Pian D'Organo- Pian Dei Cipressi che va "tutelata e salvaguardata e che rappresenta un valore per il territorio. Inceneritori di questo tipo, il cui nome viene spesso edulcorato proprio per rendere l'idea di qualcosa di innocuo per la natura, intervengono pesantemente sui territori sul piano delle emissioni e dell'indotto legato ai livelli di traffico. Non si può non tenere conto del fatto che il nostro territorio è già messo a dura prova dalla forte antropizzazione e dalla presenza di numerose attività industriali e aziende e che a quelle presenti si andrebbero ad aggiungere emissioni che, seppure garantite sulla carta, difficilmente riuscirebbero ad essere controllate davvero e in maniera costante". (segue) (Com)