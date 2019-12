Rifiuti Roma: Coldiretti Lazio, inaccettabile progetto inceneritore Tarquinia (2)

- "Il problema è però più ampio – sottolinea Sacchetti – si tratta infatti di rimettere mano all'intero concetto di valorizzazione del nostro territorio e questo tema interessa fortemente anche la Capitale per le zone a confine con le altre province del Lazio. Abbiamo un patrimonio straordinario con ecosistemi diversi che vanno preservati e con tradizioni e culture che meritano di essere valorizzate e non messe in crisi da una discutibile forma di progresso. Ci piace pensare - sottolinea - che le amministrazioni pubbliche, compreso quelle interessate da questa vicenda, intendano investire davvero nel settore agricolo in un luogo dove questo mondo è parte integrante da sempre della storia della sua gente. In questo contesto, con la sensibilità che la stragrande maggioranza dei cittadini hanno per questi temi, sentire parlare di un impianto in quella zona che prevederebbe di bruciare rifiuti, tonnellate di rifiuti fino a 500mila all'anno, è assurdo e, voglio ribadirlo, inaccettabile. Altro che clima e riscaldamento globale, questa scelta porterebbe la zona del viterbese e quelle a ridosso anche della Capitale e l'intera Italia centrale completamente fuori contesto, anzi, fuori dalla storia”. (Com)