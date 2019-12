Sanità Lazio, Zingaretti e D'Amato inaugurano nuovo pronto soccorso ospedale Belcolle

- Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato e dal direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, ha partecipato all'incontro pubblico di presentazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle, i cui lavori di ristrutturazione sono conclusi la settimana scorsa. Gli interventi, finanziatati dalla Regione Lazio per un importo complessivo di 480mila euro, hanno prodotto un ampliamento e l'ottimizzazione degli spazi sanitari all'interno della struttura, con particolare riferimento alle zone triage e codici, al fine di migliorare la qualità di presa in carico dei bisogni di salute degli utenti e le condizioni di lavoro dei professionisti.Un secondo ambito di intervento ha riguardato la viabilità di accesso per la quale è stata realizzata una nuova camera calda e l'ampliamento del piazzale esterno, con l'obiettivo di consentire ai mezzi di soccorso una movimentazione più semplice e facilitata rispetto agli spazi precedentemente a disposizione. (segue) (Com)