Sanità Lazio, Zingaretti e D'Amato inaugurano nuovo pronto soccorso ospedale Belcolle (2)

- Nello specifico, la superficie del pronto soccorso di Belcolle è aumentata del 18% rispetto a prima dei lavori, passando da 696 a 820 metri quadrati. L'incremento degli spazi ha consentito di potenziare le postazioni monitorizzate che, dalle precedenti 8, sono passate alle attuali 22 postazioni gestite da una centrale operativa in telemetria, sotto lo stretto controllo degli operatori della sala codici rossi. Maggiore sicurezza, quindi, per i pazienti e per gli operatori, grazie anche a 4 postazioni presenti nella sola area triage, al pari dei più grandi ospedali universitari della capitale, a un medico dedicato operativo nell'area open space del triage, allo sportello accoglienza individuato come interfaccia tra zona sociale e zona sanitaria, alla individuazione di spazi riservati per la sala decontaminazione e per la schock room per i pazienti politraumatizzati. Per l'assessore D'Amato si tratta di "un nuovo pronto soccorso moderno che saprà garantire elevati standard di qualità nel servizio erogato Potenziamo la rete dell'emergenza puntando all'umanizzazione delle cure, ottimizzando l'accesso dell'utenza e non ultimo, migliorando le condizioni di lavoro dei medici e dei professionisti che ogni giorno sono in prima linea". (segue) (Com)