Sanità Lazio, Zingaretti e D'Amato inaugurano nuovo pronto soccorso ospedale Belcolle (3)

- "I nuovi locali del Pronto soccorso – ha commentato il direttore generale della Asl, Daniela Donetti - ci consentono, inoltre, di potenziare sensibilmente tutti quegli aspetti che sono legati all'umanizzazione e al rispetto della privacy. Niente più barelle nei corridoi, quindi, anche nei periodi di sovraffollamento, e postazioni separate una dall'altra, per garantire a ogni paziente uno spazio di permanenza in pronto soccorso riservato. I lavori di ristrutturazione del pronto soccorso - ha sottolineato - completano e valorizzano anche tutte quelle azioni che, negli ultimi due anni, abbiamo messo in campo per migliorare i percorsi di orientamento e di semplificazione di accesso al servizio: dall'istituzione della figura del facilitatore di percorso, finalizzata alla comunicazione con parenti dei ricoverati, all'applicazione 'PsOpen', attraverso la quale è possibile monitorare il processo di presa in carico del familiare in Pronto soccorso, fino ai percorsi fast track, all'attivazione di una postazione Cup interna per la prenotazione degli esami di controllo e la riduzione dei tempi di attesa, al percorso contro la violenza di genere 'Non aver paura' e al nuovo Codice d'argento che, a partire dal primo gennaio, garantirà una piena integrazione con la rete delle malattie neurodegenerative e tra ospedale e territorio". (Com)