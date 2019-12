Macerata: Salvini, solidarietà al questore anti-droga, Conte-M5s-sinistra non tocchino decreti Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e sostegno al coraggioso questore di Macerata Antonio Pignataro: il suo impegno contro la droga gli sta causando problemi e minacce. Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli italiani: Conte, Movimento cinque stelle e sinistra non si azzardino a toccare i decreti Sicurezza per ridurre le tutele alle nostre Forze dell’ordine". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)