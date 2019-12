Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (7)

- La commissione elettorale centrale del Kosovo ha diffuso i risultati ufficiali dopo il riconteggio dei voti espressi dai cittadini lo scorso 6 ottobre per le elezioni parlamentari. Il Movimento Vetevendosje è arrivato primo con il 26,27 per cento, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) al 24,54 per cento e dal Partito democratico del Kosovo al 21,23 per cento. Quarta forza politica emersa dal voto è la coalizione tra Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Partito socialdemocratico (Psd) all'11,51 per cento; a seguire la Lista serba al 6,40 per cento. La coalizione tra Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma), Alleanza per un nuovo Kosovo (Akr) e Partito della giustizia (Pd) è riuscita a superare la soglia di sbarramento per l'ingresso in parlamento per una manciata di voti, attestandosi al 5,002 per cento. Tradotti in termini di seggi in parlamento i voti ottenuti determinano i seguenti numeri di parlamentari: 29 per il Vetevendosje, 28 per l'Ldk, 24 per il Pdk, 13 per Aak e Psd, 10 per la Lista serba, 6 per la coalizione Nisma-Akr-Pd. (segue) (Kop)