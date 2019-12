I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre - La seduta di insediamento del parlamento kosovaro si terrà il prossimo 26 dicembre. Lo ha confermato il presidente uscente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, al termine della riunione dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale per stabilire l'ordine del giorno della sessione costitutiva della settima legislatura. “Il 26 dicembre, alle 15:00, avremo la sessione costitutiva della settima legislatura del Parlamento. L'incontro di oggi è stato procedurale, in quanto abbiamo fissato la cornice della sessione inaugurale", ha detto Veseli secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Veseli che è anche leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha dichiarato che la sua formazione politica rimarrà all’opposizione. Infine Veseli si è impegnato a lavorare per difendere i diritti dei cittadini nel prossimo parlamento. (segue) (Res)