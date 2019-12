Romania: ministri Difesa e Interno in visita in Afghanistan (2)

- Il ministro dell'Interno Vela ha incontrato a Kabul i 24 gendarmi romeni che partecipano alla missione Resolute Support. E' stato sottolineato in questa occasione che i gendarmi romeni godono della fiducia dei loro partner, i quali apprezzano il loro professionismo nel compiere le missioni. Attualmente, l'Esercito romeno ha dislocati oltre 1.200 militari in missioni all'estero, tra cui 775 militari in Afghanistan. Dal 2002, durante le missioni nei teatri operativi in Afghanistan, Iraq e Kosovo, 30 militari romeni sono caduti in combattimento, tra cui 27 nel paese dell'Asia centrale. (Rob)