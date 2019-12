I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ambasciata Ue, serve rapida formazione governo - Il Kosovo deve procedere rapidamente con la formazione del nuovo governo: lo ha chiesto la rappresentanza dell'Unione europea a Pristina, tramite un comunicato stampa. "La sessione costitutiva del parlamento è stata fissata per il 26 dicembre. Le elezioni generali del 6 ottobre hanno offerto al popolo del Kosovo un'opportunità di esercitare il loro diritto democratico al voto e di eleggere i loro leader. Questa è l'essenza del processo democratico", dichiara la rappresentanza Ue a Pristina esprimendo "fiducia" nel fatto che le parti "raggiungeranno il consenso necessario per superare le sfide rimanenti". Secondo l'Ue, "il Kosovo deve riprendere con urgenza il lavoro sulle riforme e sullo sviluppo economico e sociale, così come sullo Stato di diritto"; inoltre Bruxelles auspica l'attuazione dell'accordo di associazione e stabilizzazione oltre che una ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Res)