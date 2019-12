Kosovo: fonti media, pressione internazionale per formazione nuovo governo

- La comunità internazionale starebbe facendo pressioni sul Movimento Vetevendosje e sulla Lega democratica del Kosovo (Ldk) affinchè affrettino i negoziati per la formazione del nuovo governo di Pristina. Come riferisce il quotidiano kosovaro "Zeri", i partner esteri avrebbero emesso "un ultimatum" rivolto a Vetevendosje e all'Ldk per dare vita il prima possibile al nuovo esecutivo, e lo stesso messaggio sarebbe giunto dalla direttrice dell'ufficio dell'Ue a Pristina, Natalija Apostolova. (segue) (Kop)