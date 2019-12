Business news: Kosovo, dalla Bers prestito di 58 milioni di euro per parco eolico di Bajgora

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha disposto un prestito da 58 milioni di euro per la costruzione di un parco eolico da 105 megawatt a Bajgora, nel nord del Kosovo. Lo riferisce la stessa Bers tramite il proprio portale istituzionale. Il Kosovo conta attualmente sul carbone per la produzione di energia elettrica; mentre questo progetto del parco eolico di Bajgora, una volta completato, rappresenterà circa il 10 per cento della capacità installata di energia del paese balcanico. Il prestito della Bers rappresenta circa la metà del costo richiesto per l'attuazione del progetto; il resto viene fornito al paese balcanico dagli istituti di credito Erste Group Bank e Nlb Bank, con coperture fornite in entrambi i casi dell'agenzia tedesca Euler Hermes. Secondo le stime diffuse dalla Bers, l'impianto eolico di Bajgora, una volta a regime, sarà in grado di evitare la produzione di 247mila tonnellate di Co2 ogni anno, assicurando un contributo significativo nel limitare il cambiamento climatico. (Kop)