Kosovo: nessun risultato da incontro leader Vetevendosje e Ldk (3)

- Secondo il quotidiano “Koha Ditore”, tuttavia, l’Ldk ha deciso durante una riunione dei vertici del partito svoltasi ieri di firmare un accordo di coalizione con Vetevendosje solo se otterrà la presidenza del Kosovo. I rappresentanti di Vetevendosje nel frattempo sembrano non essere pronti a soddisfare le richieste dell’Ldk. Albulena Haxhiu, esponente di spicco di Vetevendosje, ha detto che l’Ldk ha mostrato “il suo appetito” durante la riunione di ieri. “Oltre all’incarico di vicepremier, cinque ministri e decidere metà del programma, l’Ldk vuole anche la presidenza del parlamento e del paese. Insomma vogliono metà del paese e tutto il resto! No grazie”, ha scritto Haxhiu sul suo profilo Twitter. In un'intervista rilasciata a “T7”, il vicepresidente della Lega democratica del Kosovo Lutfi Haziri ha affermato che un accordo di coalizione di quattro anni sarà fattibile se resteranno “dei punti oscuri”, ovvero la questione relativa al prossimo presidente del paese. (segue) (Kop)