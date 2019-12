Balcani: premier albanese Rama critica assenza Kosovo a vertice di Tirana

- Il premier albanese Edi Rama ha criticato la decisione della autorità del Kosovo di rifiutare ancora una volta la partecipazione all'iniziativa del cosiddetto "mini Schengen" dei Balcani, che oggi ha visto riuniti a Tirana i leader di Albania, Serbia, Montenegro e Macedonia del Nord. "Lo dico apertamente. A mio parere il ripetuto rifiuto del Kosovo è inspiegabile ma anche dannoso per il paese stesso. Questa iniziativa non esclude nessuno, non pone condizioni e non si impone a nessuno, come del resto non potrà essere imposta da nessuno", ha detto Rama. Il premier albanese ha poi aggiunto che "il Kosovo non ha bisogno di isolarsi, e nemmeno di rendere insoddisfatti anche quelli che lo hanno sostenuto in momenti difficili", ha detto, riferendosi agli Stati Uniti e all'Unione europa, presenti alla riunione con rappresentanti del Dipartimento di Stato Usa e della Commissione Ue. "Se il Kosovo ha oggi bisogno di rispetto, di integrazione e sviluppo economico, questa è la strada giusta. Le altre vie di protezionismo assurdo, sono un suicidio, sia sul piano economico che politico", ha sottolineato Rama. (Alt)