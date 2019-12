Kosovo: presidente di turno bosniaco, nessun dubbio su indipendenza Pristina

- Non ci sono dubbi che la Bosnia consideri il Kosovo come uno Stato indipendente. Lo ha dichiarato il presidente di turno e rappresentante croato nella presidenza tripartita bosniaca Zeljko Komsic, in un’intervista con l’emittente televisiva “Kosovo Radio Television”. “Per come stanno le cose attualmente, dobbiamo attendere per un riconoscimento reciproco, ma non ho dubbi sul fatto che il Kosovo sia un paese indipendente”, ha detto Komsic. Il rappresentante bosniaco ha poi precisato che “dipende anche da quando altre nazioni nella regione dei Balcani accetteranno questa situazione”.(Kop)