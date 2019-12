Kosovo: a tre giorni da prima riunione parlamento sforzo finale per trovare accordo di governo (3)

- Nei giorni scorsi, il leader della Lega democratica del Kosovo Isa Mustafa ha affermato che il partito è pronto a concedere un ulteriore incarico ministeriale al Movimento Vetevendosje in cambio del sostegno al suo candidato alla presidenza del paese. Parlando al termine della riunione del consiglio generale dell’Ldk, Mustafa ha affermato che il partito è d'accordo che tutti gli incarichi, incluso quello del presidente del Kosovo, dovrebbero essere inclusi nel prossimo accordo di coalizione. "Il trattamento di questi incarichi dovrebbe svolgersi in armonia con i nostri interessi per formare una coalizione che duri quattro anni e non una che si trovi spesso in difficoltà”, ha detto Mustafa. Il leader dell’Ldk ha anche parlato dell'ultimo incontro che ha avuto sabato scorso con il leader di Vetevendosje Albin Kurti, spiegando che in quest’occasione ha proposto lo scambio di un ministero per la carica presidenziale. Mustafa tuttavia non ha rivelato chi dovrebbe essere il candidato del partito per la carica. "Presenteremo il nome una volta iniziate le elezioni”, ha detto il leader dell’Ldk. (segue) (Kop)