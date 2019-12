Kosovo: a tre giorni da prima riunione parlamento sforzo finale per trovare accordo di governo (5)

- Haziri ha affermato che l’Ldk non ha presentato un candidato specifico per l’incarico e che Vetevendosje dovrebbe mostrare maggiore fiducia. "Stiamo parlando del principio di fiducia. Il candidato sarà un rappresentante della maggioranza, che rappresenta l'unità della maggioranza. Preferisco una formula che accontenti i due partiti e quando verrà il momento si troverà un accordo sul nome”, ha detto Haziri. La presidenza uscente del parlamento, intanto, ha avviato le procedure per tenere la sessione costitutiva della nuova assemblea giovedì 26 dicembre. Nel documento redatto dalla presidenza del parlamento si riferisce che Vetevendosje e l’Ldk non riusciranno a raggiungere un accordo entro questa data, il Kosovo si troverà una situazione di stallo politico simile a quelle avvenute nel 2014 e nel 2017. (segue) (Kop)