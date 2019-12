I fatti del giorno – Nord Africa (4)

- Tunisia-Francia: al via inchiesta su sospetto caso corruzione presso l'ambasciata a Parigi - Il ministero degli Affari esteri tunisino ha annunciato l'apertura, su istruzioni del presidente della Repubblica Kais Saied, di "un'indagine approfondita su un sospetto di corruzione presso l'ambasciata della Repubblica tunisina a Parigi". In una dichiarazione, il ministero ha giustificato questa decisione con "la recente diffusione su alcune pagine di social network di informazioni su un sospetto di corruzione nell'ambasciata interessata". Il ministero ha anche osservato che "i risultati di questa indagine saranno resi noti in un secondo momento, nonché le misure amministrative e giudiziarie che ne possono derivare". (segue) (Res)