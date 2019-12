I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Tunisia: Corrente democratica e Movimento popolare decidono di non partecipare al governo di Jemli - I gruppi politici tunisini della Corrente democratica e del Movimento popolare hanno annunciato che non prenderanno parte al governo del premier incaricato Habib Jemli, dopo aver tenuto delle riunioni interne venerdì e sabato scorso alla presenza del presidente del leader del movimento islamico Ennahda, Rached Ghannouchi, e dei leader del partito Tahya Tounes. La Corrente democratica ha reso noto in una dichiarazione che "la decisione si basa sul fatto che la percezione generale del governo non riflette le sfide che il paese sta affrontando". La formazione politica rivendica di aver "interagito seriamente e positivamente durante tutte le fasi della discussione nonostante l'atmosfera di sfiducia basata sui cambiamenti di posizione di alcuni partner", si legge in un comunicato stampa. La Corrente democratica chiede comunque "la formazione del governo il più presto possibile, augurando così il successo al capo del governo designato nelle sue funzioni", ed ha annunciato che sta lavorando per far parte di un'opposizione onesta, seria e responsabile. (Res)