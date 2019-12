I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Arabia Saudita: cinque condanne a morte per l'omicidio di Khashoggi - Un tribunale dell'Arabia Saudita ha condannato a morte cinque persone per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, mentre altre tre sono state condannate a un totale di 24 anni di carcere. Lo ha affermato oggi il procuratore generale saudita. Il noto giornalista saudita è stato assassinato il 20 ottobre 2018 presso il consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul che stava visitando per completare i documenti relativi al suo divorzio. Le sentenze sono state annunciate oggi dal pubblico ministero di Riad in una conferenza stampa tenutasi nella capitale saudita. "Saud al Qahtani, ex consigliere della Corte reale saudita, è stato indagato sul caso ma non è stato accusato", ha affermato il pubblico ministero. L'ex vice capo dell'intelligence Ahmed al Asiri è stato indagato ma rilasciato per prove insufficienti. Diverse condanne per un totale di 24 anni sono state pronunciate a tre persone "per il loro ruolo nel nascondere questo crimine e violare la legge", ha aggiunto il pubblico ministero in una nota. Al momento dell'omicidio, le autorità hanno arrestato 18 sauditi per indagini e il pubblico ministero ha successivamente incriminato undici persone. La Corte ha dichiarato che tre persone non sono colpevoli, afferma la nota. (segue) (Res)