I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: manifestazioni nella capitale e altre città contro incapacità di scegliere candidato premier indipendente - Numerosi manifestanti sono scesi oggi in piazza a Baghdad, Diwaniyah, Kut, Najaf e Bassora per protestare contro l’incapacità da parte dei leader politici di scegliere un candidato indipendente per la guida del governo. I manifestanti hanno dato alle fiamme pneumatici. Nella serata di domenica, 22 dicembre, è emerso il nome del ministro dell’Istruzione superiore, Qusay al Suhail, come possibile candidato alla premiership. I manifestanti si oppongono al nome di Al Suhail, perché non rappresenta le loro aspirazioni, e chiedono che la scelta ricada su una figura indipendente che non è soggetta alle pressioni dei partiti politici e dei vari blocchi. I manifestanti hanno minacciato di portare avanti le proteste fino a quando non saranno soddisfatte le loro richieste e fino a quando non sarà modificata la legge elettorale. (segue) (Res)