- Energia: ministro Petrolio iracheno Ghadban, in aumento riserve di petrolio e gas - Il ministro del Petrolio iracheno, Thamer Abbas Al Ghadban, ha annunciato che ci sono aspettative circa un aumento delle riserve di petrolio e di gas nel paese. Gli studi tecnici e la ricerca geologica preparati dal team specializzato dal suo ministero hanno indicato la presenza di ampie aree nella regione occidentale, nonché nei governatorati centrali e meridionali dell'Iraq, che includono composizioni di idrocarburi e promettenti opportunità per gli investimenti e che contribuiscono ad aggiungere nuove grandi quantità allo stock petrolifero e quindi alle riserve di idrocarburi. Ciò è avvenuto ieri a Baghdad, durante un incontro con il team tecnico incaricato dal dicastero per preparare studi e sondaggi per nuovi siti in tutto il paese, con l'obiettivo di aggiornare le informazioni in relazione alla dimensione delle riserve petrolifere e delle riserve. Il ministero annuncerà i dati ufficiali dopo aver completato la preparazione e la raccolta di informazioni relative a tale questione, e questo "è ciò che consente all'Iraq occupare una posizione avanzata nelle classifiche mondiali nel settore", ha aggiunto il ministro. (Res)