I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: governo critica adesione Bolivia a gruppo di Lima - Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha censurato la decisione della Bolivia di entrare a far parte del gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani che lavorano per la soluzione della crisi in atto a Caracas a partire dalla richiesta di dimissioni di Nicolas Maduro da presidente. "Da qui si vedono tutti i limiti del gruppo (cartello) di Lima", ha detto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "I presunti e accaniti difensori della democrazia e dei diritti umani hanno represso i loro popoli selvaggiamente e adesso integrano nelle loro fila una dittatura fascista, razzista, figlia di un colpo di stato", ha aggiunto il ministro rimandando al nuovo governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez, nato all'indomani dell'abbandono di Evo Morales dal paese. (segue) (Res)