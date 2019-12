I fatti del giorno - America latina (2)

- Messico: si dimette per motivi di salute ambasciatore in Argentina accusato di rubare - Ricardo Valero, il diplomatico messicano accusato di aver rubato un volume in una libreria di Buenos Aires, ha presentato le dimissioni da ambasciatore in Argentina, adducendo "motivi di salute". Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri messicano, Roberto Velasco Alvarez, segnalando che il ministro Marcelo Ebrard ha accettato le dimissioni. "Ricardo Valero è una grande persona. È sottoposto a un trattamento neurologico, gli auguro una rapida guarigione", ha scritto il ministro Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il signor Valero continuerà le sue cure con l'appoggio della famiglia" faceva eco il ministero. (segue) (Res)