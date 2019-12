I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: militare ucciso nel sud del paese, governo accusa Colombia e Brasile - Dietro l'assalto che è costato la vita a un militare venezuelano ci sono responsabilità della Colombia e del Brasile. Lo ha detto il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, commentando "l'attentato terroristico" sferrato domenica ad alcune caserme nel sud del Venezuela. "I criminali sono stati addestrati in campi localizzati in Colombia e hanno ricevuto la collaborazione maliziosa del governo di Jair Bolsonaro", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Sei dei presunti autori dell'assalto sono stati arrestati e le armi rubate nel corso dell'assalto sono state recuperate. La notizia dell'attacco era stata data dal ministro della Difesa Vladimiro Padrino Lopez. "Almeno un militare è morto nel corso di attacco terroristico armato di gruppi di opposizione contro un'unità militare nel sud del Venezuela, in uno stato al confine con il Brasile", scriveva su Twitter Padrino Lopez. (segue) (Res)