I fatti del giorno - America latina (5)

- Argentina: ministro Esteri, segretario generale Osa è "un provocatore" - Il governo argentino ritiene che il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, agisce come un provocatore e che punta a dividere i paesi della regione piuttosto che unirli. Lo ha affermato il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà in un'intervista rilasciata al canale televisivo "C5N". "Luis Almagro come segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) da l'impressione di operare con l'obiettivo di una divisione dei paesi membri, che è l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare. Invece di impegnarsi a preservare l'armonia nella regione, agisce come un provocatore"", ha affermato Solà. Secondo il ministro, Almagro ha inoltre mostrato un atteggiamento "ostile" nei confronti di Buenos Aires, in riferimento alle denunce di un presunto comportamento scorretto da parte di osservatori argentini nella crisi boliviana. (Res)