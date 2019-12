Russia-Grecia: Lavrov, estradizione di Aleksander Vinnik in Francia è inaccettabile

- La decisione da parte delle autorità greche di autorizzare l’estradizione in Francia del cittadino russo Aleksander Vinnik è “subdola e inaccettabile”, ed è stata presa senza valutare le informazioni che la Russia ha presentato sul caso. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov. “La decisione è stata subdola perché nei confronti di Vinnik sono state avanzate tre richieste di estradizione da parte di Stati Uniti, Russia e Francia: abbiamo discusso la questione con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, che ci ha garantito che le autorità di Atene avrebbero preso in considerazione le nostre argomentazioni”, ha detto Lavrov, aggiungendo che “nonostante ciò hanno deciso per l’estradizione, senza nemmeno informarci”. “Si tratta di una decisione che per noi è inaccettabile”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Rum)