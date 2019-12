Russia-Grecia: Lavrov, estradizione di Aleksander Vinnik in Francia è inaccettabile (3)

- Vinnik, 38 anni, è stato arrestato in Grecia lo scorso 25 luglio su richiesta delle autorità statunitensi che lo hanno incriminato di una serie di reati. Le accuse comprendevano il riciclaggio di 4 miliardi di dollari attraverso lo scambio bitcoin di criptovaluta Btc-e. Inoltre è accusato di aver hackerato la società Mt.Gox, la più grande piattaforma basata su bitcoin, provocandone la bancarotta. Tra le accuse anche l'aver facilitato il traffico di droga. Negli Stati Uniti, Vinnik rischia fino a 55 anni di carcere. In Russia, Vinnik è accusato di frode ma non ha mai obiettato di essere estradato nella Federazione per essere sottoposto al giudizio della magistratura russa. (Rum)