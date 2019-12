Roma: tre chili di marijuana in un borsone, arrestati due ventenni alla stazione Tiburtina

- Due corrieri della droga sono finiti in manette ieri sera dopo essere stati trovati in possesso di 3 chili di marijuana. E' successo ieri sera nel corso di un normale controllo dei carabinieri nella zona della stazione ferroviaria “Tiburtina”: qui i militari hanno fermato due cittadini nigeriani di 20 e 25 anni, nullafacenti e con precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l'attenzione dei militari il fare sospetto dei due giovani, perquisiti dopo l'identificazione. All’interno di un borsone che i due portavano al seguito i militari hanno rinvenuto 3 chili di marijuana, nascosta in 3 involucri di cellophane, e 100 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre, i due stranieri sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)