Energia: Agenzia tedesca Bsh, via libera a posa Nord Stream 2 in acque Germania in inverno

Berlino, 23 dic 12:02 - (Agenzia Nova) - L'Agenzia per la navigazione marittima e l'idrografia tedesca (Bsh) ha approvato oggi la domanda ricevuta il 23 settembre scorso per la posa dei tubi del gasdotto Nord Stream 2 nelle acque tedesche. I lavori si terranno "nei mesi invernali", ha confermato l'Agenzia tedesca. Come reso noto dalla stessa Agenzia, si tratta di 16,5 chilometri di condotte che completeranno l'infrastruttura in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Secondo quanto riferisce la stampa di Berlino, il nuovo via libera è stato richiesto per rispettare le regole sulla protezione degli uccelli che passano l'inverno nella baia di Pomerania. (Res)