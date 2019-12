Fine vita: Cappato in aula, ho aiutato dj Fabo a morire per il diritto di autodeterminazione individuale

- "Il mio motivo di aiuto" a dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio 2017, "è in piena sintonia e assonanza con le motivazioni che voi avete prospettato rimettendovi alla Corte Costituzionale cioè una motivazione fondamentale di libertà, di diritto alla autodeterminazione individuale, naturalmente all'interno di determinate condizioni, ma dove non è la tecnica del tenere in vita o la tecnica del fare morire a essere rilevante ma le condizioni di vita, di dignità e di libertà che ciascuno vuole garantire per sé stesso, quello sì è rilevante e quella e non altra è la ragione per la quale ho aiuto Fabiano Antoniani a fare quello che ha fatto". È quanto ha detto Marco Cappato, imputato davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'aiuto al suicidio per aver accompagnato dj Fabo a morire in Svizzera, intervenendo in aula prima che il collegio giudicante si ritirasse in camera di consiglio. La sentenza è attesa per le 13.30. (Rem)